 

Компания Hyundai рассекретила изображения нового хэтчбека i20

26.10.2020, 13:00, Новости дня

Компания Hyundai готовится к выпуску усовершенствованной модификации хетчбэка Hyundai i20.

Данная модель сможет существенно привлечь к себе внимание и составить серьезную конкуренцию в своем сегменте. Разработчики намерены продемонстрировать более стильный экземпляр, оснащенный новой радиаторной решеткой, головной оптикой, а также противотуманками. Также значится использование нового капота с привлекательными линиями.

Пока производительность новинки Hyundai i20 не указывается, но есть предположения об использовании турбированного мотора улучшенной мощности. Спортивная внешность хетчбэка существенно отличает его от предшествующих поколений популярной модели. Эксперты не исключают, что новая Hyundai i20 сможет оказаться весьма продаваемой на мировом рынке.



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