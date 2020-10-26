 

“Обычная счастливая семья”. Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом

26.10.2020, 11:40, Новости дня

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео с участием жены, певицы Аллы Пугачевой, и их семилетних дочери и сына – Лизы и Гарри.

В ролике дети едят гречневую кашу, а отец их развлекает.

“Мама будет барабанить, а я изображать лошадку. Так и живем”, – сказал Галкин и сымитировал лошадь.

Он спросил у дочери, что она ест.

“Гречневую кашу. Правильная еда. Надо есть ее на ужин или на обед, Но не очень часто. (…) Переешь кашу”, – рассказала Лиза.

А Гарри предупредил отца, что на него могут охотиться папарацци.

“Папарацци тебя закинут кучей…” – сказал Гарри.

“…автографов”, – подхватила Лиза.

В финале ролика Галкин показал, как Пугачева целует в голову их сына.

“Лошадка, гречка, папарацци”, – написал Галкин и сопроводил пост хештегом “короли контента”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Лошадка, гречка, папарацци #короликонтента

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 23 Окт 2020 в 9:55 PDT

“Обычная счастливая семья”, – прокомментировал подписчик vitaliybobretsov.

Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / “Очень серьезный факт”. Макрон заявил о проникновении джихадистов из Сирии в Нагорный Карабах

24.10 / ВОЗ третьи сутки подряд фиксирует рекордный прирост новых случаев COVID-19

20.10 / За…бали! – Киркоров обматерил журналистов за вопрос о вечеринке в честь пресс-секретаря Путина

08.10 / В мире: Как остановить создание новой Османской империи

04.08 / «Исайас» вновь усилился до уровня урагана перед выходом на берег

08.09 / В Самарской области открыли модельную библиотеку

14.08 / Глава МВД Беларуси извинился за травмы, нанесенные “случайным людям”

17.07 / Советник Кличко: В Киевсовете будет семь партий, их можно назвать “х…й, говно и муравей”

18.09 / Глава Еврокомиссии: Надежда на дальнейшее продвижение наших отношений с “Северным потоком – 2” уменьшается

03.09 / Матвиенко и ростовский губернатор обсудили сохранение культурного достояния региона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска