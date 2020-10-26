“Обычная счастливая семья”. Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
26.10.2020, 11:40, Новости дня
Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео с участием жены, певицы Аллы Пугачевой, и их семилетних дочери и сына – Лизы и Гарри.
В ролике дети едят гречневую кашу, а отец их развлекает.
“Мама будет барабанить, а я изображать лошадку. Так и живем”, – сказал Галкин и сымитировал лошадь.
Он спросил у дочери, что она ест.
“Гречневую кашу. Правильная еда. Надо есть ее на ужин или на обед, Но не очень часто. (…) Переешь кашу”, – рассказала Лиза.
А Гарри предупредил отца, что на него могут охотиться папарацци.
“Папарацци тебя закинут кучей…” – сказал Гарри.
“…автографов”, – подхватила Лиза.
В финале ролика Галкин показал, как Пугачева целует в голову их сына.
“Лошадка, гречка, папарацци”, – написал Галкин и сопроводил пост хештегом “короли контента”.
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Лошадка, гречка, папарацци #короликонтента
“Обычная счастливая семья”, – прокомментировал подписчик vitaliybobretsov.
Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.
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