 

Фагот показал свой новый автомобиль

26.10.2020, 11:40, Новости дня

Cолист украинской группы “Танок на майдані Конго” (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта) 25 октября на своей странице в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен на фоне черной иномарки. 

По словам Фагота, это его первый новый автомобиль за последние 10 лет. Отвечая на вопросы фолловеров, певец сообщил, что стал обладателем BMW X5.

В комментариях к публикации он также отметил, что его старый автомобиль марки BMW E39 останется в гараже.

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нещодавно розмовляю с сином та задаю йому питання – Нікітос, скажи мені, от за твої десять років скільки в тебе нових машинок було? він мені такий – Ой, та дуже багато! а я йому – А в мене жодної. Ти ж не образишся, якщо я тепер і собі візьму? а він мені – Звісно ні! Навіть порадію за тебе!) ну а що ж я за батько такий, якщо не зроблю сину приємно! З Днем Автомобіліста, шановні! ані жезла, як говорять, ані цвяха нам! #деньавтомобіліста

Публикация от Oleg My (@fahot) 25 Окт 2020 в 5:03 PDT

Михайлюта родился в 1974 году в Харькове. Окончил Харьковскую государственную консерваторию по классу фагота. Он участник группы ТНМК с ноября 1996 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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