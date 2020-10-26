 

В РФ подорожали кроссоверы марки Changan

26.10.2020, 10:55, Новости дня

Китайская компания Changan увеличила стоимость на свои кроссоверы, которые остаются в продаже на российском рынке.

Вместе с тем текущее удорожание оказалось более внушительным, чем предшествующие попытки. В частности, теперь стоимость компактного кроссовера Changan CS35 Plus во всех вариациях стала выше на 80 тысяч рублей. В базовом исполнении модель Changan CS35 Plus теперь продает от 1,27 миллиона рублей, а в максимальной комплектации ценник достиг 1,43 миллиона рублей.

Кроме того, аналогичное удорожание отмечено за моделью Changan CS55, которая теперь продается от 1,44 миллиона рублей в базовой комплектации. Флагманский кроссовер Changan CS75 FL с учетом обновленного прайса продается во всех комплектациях дороже на 100 тысяч рублей, а в минимальной модификации его цена составила 1,59 миллиона рублей.



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