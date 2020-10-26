Мусульманские страны объявили бойкот французским товарам после обещаний Макрона не отказываться от карикатур на пророка

26.10.2020, 10:00, Новости дня

Обещание Эммануэля Макрона не отказываться от карикатур на пророка Мухаммеда, за демонстрацию которых ученикам был обезглавлен французский школьный учитель, вызвало в некоторых мусульманских странах волну негодования, пишет RTL. Как передаёт сайт радиостанции, торговые сети Катара и Кувейта уже объявили бойкот французским товарам. Сообщается, что призывы не покупать продукцию французских производителей также звучат в Иордании.



Reuters

В субботу 24 октября в странах Ближнего Востока стали множиться призывы к бойкоту французских товаров после обещаний президента Франции Эммануэля Макрона «не отказываться от карикатур» на пророка Мухаммеда, запрещенных в мусульманской религии, пишет RTL. Глава французского государства сделал это заявление в четверг, в день национального почтения памяти учителя Самюэля Пати, обезглавленного исламистом за демонстрацию ученикам карикатур на пророка в рамках курса о свободе слова.

Публикацию карикатур осудили такие страны, как Турция, Иран, Иордания и Кувейт, а объединяющая мусульманские страны Организация исламского сотрудничества выразила сожаление по поводу «высказываний некоторых французских руководителей (…), способных навредить отношениям Франции с мусульманскими странами».

Как пишет сайт радиостанции, начиная с пятницы в социальных сетях участились призывы к бойкоту французских товаров, выраженные в хештегах на арабском языке. В Катаре торговые сети Al-Meera и Souq al-Baladi объявили, что «отзовут» французскую продукцию из магазинов до нового распоряжения. Катарский университет в пятницу вечером объявил о переносе недели культуры Франции в след за «преднамеренной атакой на ислам и его символы».

В социальных сетях также распространились снимки, демонстрирующие снятие с прилавков французских сыров в некоторых магазинах в Кувейте. По заявлению вице-президента Федерации кооперативов Кувейта Халеда аль-Отайби, около 60 крупных дистрибьютеров страны обьявили бойкот французским товарам. К тому же, как уточнил глава Федерации туристических агентств Кувейта Мохаммад аль-Мотайри, 430 туристических агентств также приостановили бронирование рейсов во Францию.

Одновременно с этим оппозиционная партия «Исламский фронт действий» призвала к бойкоту французской продукции в Иордании.