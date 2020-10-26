РКК «Энергия» запатентовала заряжающийся из космоса квадрокоптер

26.10.2020, 5:08, Новости дня

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» получила патент на квадрокоптер, который сможет получать энергию от лазерного луча, сгенерированного на земле, в воздухе или в космосе, говорится в патенте, распространенном Федеральным институтом промышленной собственности.

«Электромагнитное излучение от системы генерации лазерного излучения, размещенной на наземной, воздушной или космической станции управления, системой формирования и наведения формируется в лазерный пучок с заданными параметрами и с помощью системы поиска, слежения и наведения направляется на корпус квадрокоптера», – говорится в патенте, передает ТАСС.

Излучение лазерного пучка направляется в фотоэлектрические преобразователи, проходит через фотоэлементы и на выходе преобразуется в фотоэлектрический ток. Он в свою очередь преобразуется в переменный, который необходим для электромоторов, приводящих винты в движение.

Как говорится в документе, в процессе летной эксплуатации квадрокоптера одновременно с преобразованием электромагнитной энергии лазерного пучка в электроэнергию идет также процесс теплообмена. В результате одна часть тепла уходит в воздушное пространство, другая – распределяется по поверхности, попадая на затененные поверхности корпуса. «В результате обеспечивается более равномерное распределение температуры по пластинам», – поясняется в патенте.

«Изобретение относится к области беспилотных авиационных устройств, использующих технологию вертикального взлета и посадки, предназначенных для проведения научных исследований, доставки грузов, аэрофотографирования и видеонаблюдения с возможностью передачи информации, получаемой бортовыми датчиками», – отмечается в документе.

Квадракоптер может применяться в разное время суток в отличие от конструкций, которые преобразуют солнечную энергию. Он предназначен для использования в ситуациях, где не нужны высокие скорости полета, но требуется большое время зависания над объектом исследования.

Ранее в РФ началось проектирование новой ракеты «Союз-6». Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» вместе с Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия» определят облик ракеты-носителя. Летные испытания носителя запланированы на 2025 год. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, новая ракета может получить название «Амур».