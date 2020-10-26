 

ЦИК Украины уточнил данные по явке на местные выборы

26.10.2020, 4:48, Новости дня

Явка на местные выборы, которые состоялись в воскресенье на Украине, составила ориентировочно 37%, сообщил председатель ЦИК Олег Диденко.

«По состоянию на 22.00 (23.00 мск) ЦИК получил данные от 97% территориальных избирательных комиссий. Согласно этим данным, явка составила 37%», – сказал он, передает ТАСС.

Диденко отметил, что этот показатель почти на 10 процентных пунктов меньше явки на местные выборы 2015 года, которая достигла 46,6%. «В условиях карантина прослеживается тенденция, когда явка снижается примерно на 10%», – отметил он.

Самая высокая явка, по словам главы ЦИК, зафиксирована в Тернопольской области (46,77%), а самая низкая – в Донецкой (31,67%).

Ранее гражданская сеть «Опора» сообщала, что итоговая явка на местных выборах на Украине по состоянию на 20.00 (21.00 мск) составила 35,94%.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти на Украине избираются на пятилетний срок. При этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украино-российской границей. Также не прошли выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в день выборов в органы местного самоуправления инициировал проведение всеукраинского опроса по важным для страны темам. Большинство участников опроса в рамках местных выборов на Украине поддержали сокращение числа депутатов Верховной рады с 450 до 300, легализацию каннабиса и введение пожизненного заключения для коррупционеров, свидетельствуют данные exit poll социологической группы «Рейтинг».  



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