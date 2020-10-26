Спутник «Глонасс-К» вышел на расчетную орбиту

26.10.2020, 3:48, Новости дня

Третий навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К», запущенный в воскресенье с космодрома Плесецк на ракете «Союз-2.1б», выведен на расчетную орбиту, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Стартовавшая в воскресенье, 25 октября, в 22 часа 08 минут с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1Б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-К», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Так добавили, что спутник принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС. Со спутником установлена устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.

«Союз-2.1б» стартовал в 22.08, в 22.11 наземные средства ВКС РФ приняли его на сопровождение, а в 22.19 разгонный блок «Фрегат» со спутником отделились от третьей ступени ракеты. Это был 12-й российский космический запуск, выполненный в 2020 году, и пятый – с Плесецка. На орбиту доставлен третий навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К».