 

В Киеве за подкуп избирателей задержали наблюдателя – Нацполиция

26.10.2020, 3:40, Новости дня

За подкуп избирателей в Киеве задержали наблюдателя от одной из политических партий. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В полицию поступила информация о том, что на улице Бальзака неизвестный, вероятно, осуществляет подкуп избирателей. Правоохранители установили личность причастного к правонарушению.

“Выяснилось, что наблюдатель от депутата обещал перечисление средств на банковские карточки избирателей за их голос в пользу конкретного кандидата. Мы задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У него были списки с персональными данными граждан”, – рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Станислав Серебряк.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований, сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

“ГОРДОН” следит за развитием событий в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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