Выборы в Черкассах выигрывает действующий мэр, во второй тур выходит также кандидат от “Голоса” – экзит-полл студии Шустера

26.10.2020, 3:40, Новости дня

На проходивших 25 октября выборах мэра Черкасс ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов, чтобы выиграть в первом туре.

Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала “Украина 24”, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Больше всего голосов набрал представитель партии “За майбутнє”, действующий мэр Анатолий Бондаренко – 32,66%.

На втором месте – кандидат от “Голоса” Виктор Евпак, его поддержали 19,84% избирателей.

В тройку лидеров вошел также представитель “Слуги народа” Виталий Ильченко – 17,8%.

Всего было 13 кандидатов.

Инфографика предоставлена студией Савика Шустера

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые проходят согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

“ГОРДОН” следит за развитием событий в режиме онлайн.