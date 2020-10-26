Выборы в Черкассах выигрывает действующий мэр, во второй тур выходит также кандидат от “Голоса” – экзит-полл студии Шустера
26.10.2020, 3:40, Новости дня
На проходивших 25 октября выборах мэра Черкасс ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов, чтобы выиграть в первом туре.
Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала “Украина 24”, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.
Больше всего голосов набрал представитель партии “За майбутнє”, действующий мэр Анатолий Бондаренко – 32,66%.
На втором месте – кандидат от “Голоса” Виктор Евпак, его поддержали 19,84% избирателей.
В тройку лидеров вошел также представитель “Слуги народа” Виталий Ильченко – 17,8%.
Всего было 13 кандидатов.
Инфографика предоставлена студией Савика Шустера
25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые проходят согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
“ГОРДОН” следит за развитием событий в режиме онлайн.
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