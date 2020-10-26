В Киеве Кличко набрал 50,2%, его партия УДАР – 22% – экзит-полл Института развития общества

26.10.2020, 3:40, Новости дня

В Киеве действующий мэр Виталий Кличко набрал на местных выборах, которые прошли сегодня, 50,2%, а его партия УДАР – 22% голосов избирателей. Такие данные экзит-полла представил на пресс-конференции в штабе УДАР глава киевской городской организации партии Владимир Бондаренко, трансляцию политическая сила вела на своей странице в Facebook. Опрос избирателей на выходе из участков по заказу партии провел Институт развития общества.

Ближайший оппонент Кличко – Александр Попов, который баллотируется от ОПЗЖ, получил 8,9%, на третьем месте – Сергей Притула, он выдвигался от “Голоса” и набрал 8,5%, на четвертом – Ирина Верещук от “Слуги народа” с 7,9%.

Скриншот: УДАР Віталія Кличка / Facebook

УДАР, по данным этого экзит-полла, занял первое место на выборах в Киевский городской совет с результатом 22%, на втором – “Европейская солидарность” с 18,3%, на третьем – партия “Слуга народа”, которая получила 10%. В Киевсовет также проходят “Голос” (7,5%) и “Единство” (6,1%).

Скриншот: УДАР Віталія Кличка / Facebook

25 октября Институт развития общества опросил почти 10 тысяч избирателей на выходе из 240 участков в столице, погрешность не превышает 1%.