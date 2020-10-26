В Хмельницкой области волонтером в опросе от Зеленского была 11-летняя девочка – Клименко

26.10.2020, 3:40, Новости дня

В Хмельницкой области волонтером во всеукраинском опросе, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским, была 11-летняя девочка. Об этом на брифинге 25 октября сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, пишет пресс-служба ведомсва в Facebook.

“Она проводила опрос. На маму мы составили протокол о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей”, – сказал Клименко.

По его информации, дети 14 – 18 лет могут заниматься волонтерской деятельностью с согласия родителей. Все ли родители малолетних волонтеров дали согласие на участие детей в опросе, проведенном 25 октября, полиции предстоит выяснить.

“Потому что часть несовершеннолетних лиц, принимавших участие в опросе, возможно и являются несовершеннолетними, но они были без документов”, – уточнил глава Нацполиции.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3443864362366897

Факты участия несовершеннолетних в опросе сегодня публиковали пользователи соцсетей.

Народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко обратилась к Денисовой, детскому омбудсмену Николаю Кулебе и первой леди Украины Елене Зеленской с призывом отреагировать на факт участия несовершеннолетних в проведении всеукраинского опроса, инициированного Зеленским. Она обнародовала фото 14-летнего волонтера из Костополя Ровенской области и призвала дать этому факту правовую оценку.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что участие несовершеннолетних волонтеров в проведении президентского опроса не нарушает закон, если на это давали согласие их родители.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на “пять важных вопросов”:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

21 октября стало известно что опрос профинансирует партия “Слуга народа”. В политсиле заявили, что это законно, поскольку партия не будет проводить исследование сама, а заключит договор с компанией, проводящей социологические опросы.

Согласно опросу Социологической группы “Рейтинг”, проведенному 20–21 октября, к инициативе Зеленского провести опрос положительно относятся 43% украинцев, негативно – 25%, нейтрально – 30%.