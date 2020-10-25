 

Вскоре появится новая технология производства многокристальных микросхем

25.10.2020, 23:00, Новости дня

Известные американская и нидерландская компании заявили о запуске нового проекта, целью которого является создание инновационной технологии производства много кристальных микросхем. Речь идет о Applied Materials и BE Semiconductor Industries.

Как поясняют разработчики, главной особенностью является наличие прямых соединений между медными элементами устройств. В результате должна существенно увеличиться плотность ввода и вывода. А общая длина проводки между кристаллами сократится.

По мнению экспертов, в случае успешной реализации проекта можно ожидать настоящего прорыва в развитии электроники и компьютерной техники. В будущем устройства станут дешевле и намного мощнее, считают специалисты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Зеленский об ООН: Система стала все чаще давать сбой, ее атакуют баги и вирусы

13.10 / Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

13.09 / Из-за Фокина представительство Украины в Минске никто серьезно не воспринимает – Климкин

21.07 / Цена на серебро выросла до четырехлетнего максимума

29.08 / Минобороны показало видео со всплывшей у берегов США подлодки

15.07 / Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга

14.07 / Маас в Европарламенте заявил, что переговоры в нормандском формате идут медленно и нелегко

28.08 / Кулеба: Все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу

06.08 / Частный самолет разбился в аэропорту под Хургадой

22.10 / Ничего общего с гриппом COVID-19 не имеет – врач-инфекционист

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска