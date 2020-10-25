Вскоре появится новая технология производства многокристальных микросхем

25.10.2020, 23:00, Новости дня

Известные американская и нидерландская компании заявили о запуске нового проекта, целью которого является создание инновационной технологии производства много кристальных микросхем. Речь идет о Applied Materials и BE Semiconductor Industries.

Как поясняют разработчики, главной особенностью является наличие прямых соединений между медными элементами устройств. В результате должна существенно увеличиться плотность ввода и вывода. А общая длина проводки между кристаллами сократится.

По мнению экспертов, в случае успешной реализации проекта можно ожидать настоящего прорыва в развитии электроники и компьютерной техники. В будущем устройства станут дешевле и намного мощнее, считают специалисты.