В Китае выпущен на сто процентов отечественный ноутбук

25.10.2020, 23:00, Новости дня

На рынке появился новый ноутбук, выпущенный в компании BYD Electronics (Китай). Как сообщает разработчик, модель устройства Loongson 3A4000 изготовлена исключительно из комплектующих китайского производства.

Таким образом, китайская промышленность все-таки способна обойтись без поставок западной индустрии, отмечают эксперты. Но что за компьютер получился у них?

Размер диагонали экрана у Loongson 3A4000 составляет 13,3 дюйма. В ноутбуке использован графический адаптер пока еще малоизвестной китайской компании Jingjia Micro. Процессоры изготовлены в STMicroelectronics по технологии 28-нм. Производитель пластин – компания FD-SOI. Соотношение оперативной и основной памяти – 8/256 Гб.