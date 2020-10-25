 

В Китае выпущен на сто процентов отечественный ноутбук

25.10.2020, 23:00, Новости дня

На рынке появился новый ноутбук, выпущенный в компании BYD Electronics (Китай). Как сообщает разработчик, модель устройства Loongson 3A4000 изготовлена исключительно из комплектующих китайского производства.

Таким образом, китайская промышленность все-таки способна обойтись без поставок западной индустрии, отмечают эксперты. Но что за компьютер получился у них?

Размер диагонали экрана у Loongson 3A4000 составляет 13,3 дюйма. В ноутбуке использован графический адаптер пока еще малоизвестной китайской компании Jingjia Micro. Процессоры изготовлены в STMicroelectronics по технологии 28-нм. Производитель пластин – компания FD-SOI. Соотношение оперативной и основной памяти – 8/256 Гб.



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