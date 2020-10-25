 

На акциях протеста в Белоруссии задержали более ста человек

25.10.2020, 19:48, Новости дня

Свыше ста человек были задержаны во время несанкционированных акций протеста в различных городах Белоруссии в воскресенье, среди которых числятся пятеро журналистов.

Среди них есть пятеро журналистов, двух из них правоохранители уже отпустили, информирует правозащитный центр «Весна».

В списке задержанных корреспондентов значатся фамилии сотрудников «Комсомольской правды», Sputnik Белоруссия и Tut.by.

Ранее сообщалось о десятках задержанных в белорусской Лиде на несанкционированной акции протеста и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, стало известно, что столичные правоохранители на улице Орловской, где проходит массовая несанкционированная акция протеста, применили около десяти светошумовых гранат.

В воскресенье истекает срок «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила действующему главе республики Александру Лукашенко. 13 октября она заявила, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции.



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