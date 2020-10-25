Объявивший о завершении карьеры Нурмагомедов рассказал о планах на будущее

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25.10.2020, 18:09, Новости дня

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе житель России Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры в UFC, заявил, что очень скоро может вернуться на вершину уже в качестве тренера молодого поколения бойцов.

«Мы вернемся на вершину. Очень скоро», – сообщил Хабиб на видео, опубликованном в Instagram Хавьера Мендеса, который с 2012 года является вторым тренером Нурмагомедова.

На вопрос Мендеса о том, вернется ли Хабиб в качестве тренера, тот ответил: «Я надеюсь… Я сколько лет помогал вам, тренер?». «Много лет. И еще будешь многие годы» – ответил Мендес.

«В знак прощания с самым великим бойцом всех времен. И с новым началом великолепного тренера, который объединяет со мной силы в становлении будущих чемпионов», – написал Мендес в посте, сопровождающем видео.

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Публикация от Javier Mendez (@akajav) 24 Окт 2020 в 2:27 PDT

В субботу Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и заявил, что это был его последний бой в UFC.

Таким образом, Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах, на его счету 29 побед в 29 поединках. Из них 13 – в UFC. Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что боец посвятил победу в бою своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

Бой против Гэтжи стал для Нурмагомедова первым после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне заражения коронавирусом. 



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