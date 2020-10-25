На Украине захотели взыскать с РФ миллиарды долларов

25.10.2020, 16:08, Новости дня

В Верховной раде готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Киев потребует от Москвы за «нанесенный ущерб», сообщила глава украинской партии «Голос» Кира Рудик.

«Нужен такой закон – подсчитывать, какие убытки РФ наносит Украине, потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены», – сообщила депутат, передает РИА «Новости».

По мнению Рудик, Украина запросто может «насчитать» компенсацию в миллиарды долларов, и не сделать этого – настоящее преступление. «Сколько это требовать – пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем», – добавила она.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что санкции Киева в отношении Москвы нанесли серьезный урон украинской экономике, на Россию же они не оказали влияния. По его словам, Киев теряет около 20 млрд долларов в год из-за введенных Москвой санкций и невозможности экспортировать украинскую продукцию в Россию.