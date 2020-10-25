Создана белая краска с высокими светоотражающими качествами

25.10.2020, 15:05, Новости дня

В Университете Пердью представили новую разработку – особую белую краску, позволяющую защитить любую поверхность от перегрева под солнцем.

Как сообщает разработчик, после нанесения краски на поверхность, от нее отражается 95% солнечных лучей. В результате она не нагревается. Краска отлично подойдет для обработки фасадов и металлических конструкций, уточняют специалисты.

Новая краска уже получила название супер-белой. По мнению экспертов, данные технические характеристики позволят сэкономить немало энергоресурсов, используемых сегодня для работы кондиционеров в летний период года. Рассеиванию солнечных лучей способствуют особые частицы, которых в составе краски содержится 60%.