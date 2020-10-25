Ученые зафиксировали факт замедления времени

25.10.2020, 15:05, Новости дня

Явление, известное как суперпозиция, сумели зафиксировать в своих исследованиях ученые их американского Университета Санта-Клары. Исследование проводили специалисты в квантовой механике совместно со специалистами из колледжа Святого Ансельма, расположенного в Дартмуте.

Необычное для понимания человека явления зафиксировали на примере высокоточного хронометра. Напомним, что суперпозицией называют способность атома одновременно существовать более чем в одном состоянии.

Время действительно замедляет свой ход в определенных условиях, отмечают ученые. Теперь этот тезис можно считать доказанным в результате научных экспериментов. Не трудно предположить, что ход времени также можно и ускорять.