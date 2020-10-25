 

В Париже резко увеличилась преступность после отмены карантина

25.10.2020, 14:48, Новости дня

Уровень преступности в Париже после отмены карантина резко увеличился, сообщила в воскресенье французская газета Le Parisien.

Согласно данным газеты, в Париже на 60% увеличилось число ограблений магазинов, офисов компаний и аптек. При этом ограблений людей без применения оружия стало на 2,4% больше, передает ТАСС.

Как пишет Le Parisien, особо неблагоприятное развитие ситуации произошло в северной части французской столицы, где давно идет интенсивная торговля наркотиками и находится большое число наркоманов. Жители и владельцы магазинов в таких крупных кварталах этой части города как Ла-Шапель, Гутт д`Ор и бульвара Барбес, требуют от властей срочно принять меры по пресечению действий преступников.

Как сообщил французский криминолог, профессор Ален Боэр, «возникшая еще в 2019 году тенденция к усилению преступных действий подтвердилась уже в первом квартале 2020 года. Она приостановилась из-за введения в стране карантина, однако теперь данные по третьему кварталу указывают на то, что преступники стремятся «наверстать упущенное».

«Точную оценку ситуации можно будет сделать в январе 2021 года, однако уже сейчас совершенно ясно, что происходит сильный рост преступности», – отметил эксперт.

Также газета сообщает, что в метро, пригородных электричках, на станциях со времени отмены карантина резко увеличилось не только число краж, но и все более жестоких нападений на пассажиров.

Как сообщил начальник службы безопасности RATP Стефан Гуо, «уровень преступности резко изменился в последние месяцы. Из-за отсутствия богатых туристов, на которых охотились карманные воры, они теперь атакуют парижан».

Отмечается также, что изменился и «профиль преступников» – это люди «более старшего поколения, чем прежние правонарушители, и они действуют более жестоко». С воровством на транспорте борются более тысячи сотрудников GPSR и других служб. Вокзалы, переходы метро и поезда оборудованы видеокамерами наблюдения. Тем не менее уже в 2019 году число случаев воровства, совершенных карманниками, возросло в транспортных системах страны на 60%.

Согласно информации издания, главный прокурор Парижа Реми Эйтц, если во время карантина число заключенных в главной парижской тюрьме «Санте» снизилось на 30% и достигло 595 человек, то теперь оно быстро увеличилось до прежнего уровня в 790 человек.

«Только по делам о торговле наркотиками в рамках 64 дел проходят в настоящее время 109 человек, из которых в тюремном заключении находятся 57», – сказал прокурор и отметил, что в настоящее время среди преступников в городе насчитывается большое число наркоманов. Также, по его данным, начинает увеличиваться число совершеннолетних молодых воров.



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