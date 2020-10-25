Названы популярные российские города для встречи Нового года

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25.10.2020, 8:10, Новости дня

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие города россияне планируют отправиться для встречи Нового года.

Так, на новогодние праздники, согласно данным исследования, много билетов приобретено в Сочи, Краснодар, Калининград, Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, путешественников привлекают Минеральные Воды, Симферополь, Уфа, Ростов-на-Дону и Новосибирск, передает RT.

При этом, как отмечается в исследовании, средняя стоимость билета на новогодний период снизилась: в авиапутешествие по РФ можно отправиться за 5,9 тыс. рублей, тогда как в 2019 году оно обошлось бы минимум в 7,7 тыс. рублей.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому пятница, 31 декабря 2021 года, определена выходным. Всего же в 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября. 



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