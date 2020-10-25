Семья Захарова потребовала от Ефремова 111 тыс. рублей

25.10.2020, 6:08, Новости дня

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, потребовали от него в гражданском иске 111 тыс. рублей, потраченные на похороны, рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Мы подали иски на 3 миллиона 111 тысяч рублей. Объясню почему: моральный ущерб – по одному миллиону на каждого человека, а 111 тысяч – это прямые затраты на похороны (Захарова)», – сообщил юрист.

Добровинский также сообщил, что Ефремов видел данный иск и смог ознакомиться с ним в СИЗО, передает РИА «Новости» со ссылкой на программу «Соловьев.Live».

При этом ранее Ефремов уже выплатил по 1 млн рублей компенсации трем потерпевшим по делу. Тогда защитник актера Петр Хархорин сообщил, что вопрос с гражданским иском закрыт.

В четверг Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Теперь, когда приговор вступил в законную силу, Ефремова могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора Ефремову, заявила, что «на суд подействовало то, что Ефремов выплатил компенсацию».

Тем временем сестра Ефремова – Анастасия опубликовала в соцсетях пост, в котором пожелала «этой мерзейшей четверке» смерти от коронавируса за глумление над ее «прекрасным братом», однако спустя некоторое время она удалила запись.