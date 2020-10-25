 

Синоптики рассказали о погоде в Москве

25.10.2020, 6:08, Новости дня

Облачная погода и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, информирует Гидрометцентр России.

Так, днем в Москве температура составит от 8 до 10 градусов тепла, в ночь на понедельник может опуститься до плюс 4 градусов. В Подмосковье днем воздух прогреется до 11 градусов тепла, в ночные часы температура составит плюс один-шесть градусов, информирует Гидрометцентр.

Местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/ с. Атмосферное давление в Московском регионе составит 746 мм ртутного столба.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что дождь, мокрый снег, сильный ветер и гололед прогнозируются в Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Кемеровской, Иркутской областях и еще семи регионах РФ в ближайшие дни.

«Самая некомфортная погода на востоке страны. Связано это с циклонической деятельностью. Там, и в Приморском крае, и на Сахалине, Курильских островах, Камчатке, (ожидаются) все виды осадков: дождь, снег, мокрый снег. Усиление ветра до 25 м/с, даже до 30 м/с», – сообщил он, передает ТАСС.

Кроме того, неблагоприятные погодные явления ожидаются на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области, Амурской области. «Будут и гололедно-изморозевые отложения, что очень опасно для проводов и транспорта. Усиление ветра там до 18-23 м/с. Самая некомфортная погода», – отметил метеоролог.

Некомфортно будет также в Сибирском федеральном округе: в республиках Алтай и Тыва, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областях. Там ожидаются осадки во всех трех фазах и гололед.  



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