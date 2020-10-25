На танкере, направлявшемся из Крыма в РФ, в Азовском море произошел взрыв
25.10.2020, 5:45, Новости дня
На нефтяном танкере “Генерал Ази Асланов”, который ходит под российским флагом, 24 октября произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства отмечает, что судно “терпит бедствие”.
Инцидент произошел, когда танкер находился в акватории Азовского моря рядом с Керченским проливом. По данным системы отслеживания судов Vessel Finder, “Генерал Ази Асланов” направлялся из оккупированного Россией крымского порта Керчь в российский Ростов-на-Дону.
В подразделении МЧС РФ по Краснодарскому краю рассказали, что “на нефтяном танкере произошел пожар”.
“По предварительной информации, танкер пустой. На борту было 13 человек экипажа. В настоящее время шесть человек спасено, четыре человека остались на борту, три человека находятся за бортом”, – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что к месту происшествия направлены три спасательных судна.
Во время общения с ТАСС представитель экстренных служб предположил, что взрыв на танкере произошел из-за наличия паров топлива. Судно накренилось.
Танкер был построен в 2005 году.
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