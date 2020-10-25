В Одессе за контрабанду кокаина задержали четырех граждан Израиля – Госпогранслужба

25.10.2020, 5:45, Новости дня

В Одессе за причастность к контрабанде наркотиков задержали четырех граждан Израиля, проинформировали 24 октября в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

“Четырех граждан Израиля с около 120 килограммами кокаина межведомственная группа задержала в одном из складских помещений Одессы. Правоохранители установили, что задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Южной Америки в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт”, – говорится в сообщении.

Задержание проводили сотрудники ГПСУ совместно с представителями Службы безопасности Украины.

Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.