 

Один из лидеров «Аль-Каиды» уничтожен в Афганистане

25.10.2020, 4:55, Новости дня

Силы безопасности Афганистана ликвидировали одного из лидеров запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида», информирует телеканал TOLO News со ссылкой на заявление национального директората безопасности Афганистана (NDS).

«NDS… сообщает, что главарь «Аль-Каиды» Абу Мухсина аль-Масри был ликвидирован в ходе операции сил Афганистана в районе Андар в провинции Газни», – информирует телеканал, передает РИА «Новости».

Как отмечает агентство Reuters, аль-Масри фигурировал в списке самых разыскиваемых террористов ФБР США.

В феврале американские военные в ходе контртеррористической операции в Йемене ликвидировали одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» Касима ар-Рими.



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