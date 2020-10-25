 

Экс-глава МИД Германии – с переизбранием Трампа жёсткие нападки на немецкий суверенитет продолжатся

25.10.2020, 3:00, Новости дня

Если главу Белого дома Дональда Трампа переизберут, США продолжат враждебно относиться к Европе, заявил в интервью ZDF бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. По его словам, нынешний американский президент не уважает европейское сообщество государств и народов, пытается его расколоть и совершает «жёсткие нападки на немецкий суверенитет».


Reuters

Бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль прокомментировал прошедшие недавно дебаты между нынешним президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом. «Это было возвращением цивилизации», — заявил он в интервью ZDF. По его словам, он наконец-то услышал нормальную дискуссию, в то время как в прошлый раз «лучше было убрать детей от экранов». И всё же бывший глава внешнеполитического ведомства считает, что прения никак не повлияли на мнение избирателей. Граждане только утвердились в собственном мнении, так что вряд ли кто-то изменит свою позицию.

Габриэль считает, что, если Трамп переизберётся, США продолжат относиться к Европе враждебно. По его словам, нынешний глава Белого дома хочет расколоть ЕС, что проявилось в его поддержке брексита. Он не уважает европейское сообщество государств и народов, что «для нас, немцев, представляет серьёзную проблему», подчеркнул экс-министр. К тому же Трамп осуществляет «жёсткие нападки на суверенитет Германии».

С ним в кресле президента Америка станет страной, в которой считают, что сделки должны заключать только «большие ребята», а остальные обязаны за ними следовать. По сути, такое видение ничем не отличается от позиции главы Кремля Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, объяснил Габриэль.

«Но я считаю, ошибается тот, кто считает, что с Байденом можно будет перевести стрелки мировых часов назад», — убеждён экс-министр. Америка ещё при Обаме начала дистанцироваться от Европы. Конфликты останутся, и независимо от исхода выборов в США Европе придётся взять на себя большую ответственность, например, на Ближнем и Среднем Востоке, откуда уходят американцы. «Но с Джо Байденом на пост заступит президент, который, как и все его предшественники — за исключением Дональда Трампа, — понимает, что способность сохранять союзников важна в этом мире, особенно в XXI веке», — заявил Габриэль в завершение интервью. 



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