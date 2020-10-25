CNN – новый антирекорд — в США за сутки выявили более 80 тыс заражённых COVID-19

25.10.2020, 3:00, Новости дня

Накануне в Америке зафиксировали самый высокий суточный прирост случаев коронавируса с начала пандемии. Болезнь была обнаружена у более чем 80 тыс. человек. Более того, по мнению экспертов, эпидемиологическая ситуация в стране будет только ухудшаться, передаёт CNN.



Reuters

В пятницу число новых случаев заражения коронавирусом в США превысило 80 тыс. Это самый высокий суточный показатель в стране с начала пандемии, пишет CNN со ссылкой на Университет Джона Хопкинса.

Как отмечает телеканал, новый антирекорд был зафиксирован на фоне других мрачных тенденций, включая рост госпитализаций и ежедневного числа погибших от инфекции по всей Америке. При этом эксперты предупреждают: худшее ещё впереди.

Накануне главный хирург США Джером Адамс сообщил, что количество госпитализаций увеличивается на 75% территории страны. Чиновники опасаются, что через несколько недель начнет расти и количество летальных исходов.

Хорошая новость, по словам Адамса, заключается в том, что уровень смертности от COVID-19 в стране снизился примерно на 85% благодаря множеству факторов. Среди них использование ремдесивира, стероидов и более эффективное обращение с пациентами.

По данным проекта отслеживания COVID-19 (CPT), в четверг в больницах по всей стране находились более 41 тыс пациентов с коронавирусом. Это самый высокий уровень госпитализаций, связанных с пандемией, с 20 августа.



Ведущий национальный эксперт по инфекционным заболеваниям Доктор Энтони Фаучи заявил в интервью телеканалу, что его беспокоит существенный прирост случаев заболевания COVID-19 в США. Он призвал людей «вдвое усилить» меры по предотвращению распространения вируса.

Ранее Фаучи выражал сомнение, что от федерального мандата об обязательном ношении масок будет толк. Но в беседе с CNN он предположил, что, возможно, пришло время использовать эту меру, даже если её соблюдение будет сложно обеспечить.