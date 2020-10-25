Ученые расшифровали древнеегипетский папирус о загробной жизни

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25.10.2020, 1:48, Новости дня

Специалисты Чикагского университета представили расшифрованный текст древнеегипетского папируса FMNH 31324.

Папирус содержит фрагмент «Первой книги дыхания» – погребального текста, предназначенного облегчить умершим путь к богам, пишет Phys.org.

FMNH 31324 был приобретен коллекционером Эдвардом Эйером для Полевого музея естественной истории Чикаго в 1894 году. При этом папирус был переписан с более древнего источника. Вероятнее всего, это произошло в эпоху Птолемеев. Автор не следовал дословному цитированию, а некоторые фрагменты просто пропустил либо дополнил новыми комментариями. Он объединил ранее не связанные другу с другом заклинания «Книги мертвых» в единое повествование, где акцент делается на обожествлении умерших и их представлении пантеону богов.

Точное происхождение рукописи пока установить не удалось, но ученые полагают, что это западный берег Фив. Сообщается, что на папирусе имеются иллюстрации с божествами на алтаре и тремя мифическими стражниками с головами человека, крокодила и шакала. С большой долей вероятности, рукопись был написана и проиллюстрирована одним и тем же автором.

Ранее Итальянский ученый из университета Вероны Аттилио Мастрочинке смог расшифровать «проклятие танцовщицы», записанное на свинцовой пластине 1500 лет назад,



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