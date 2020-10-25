Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море

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25.10.2020, 1:48, Новости дня

В Азовском море в устье Керченского пролива продолжаются поиски боцмана, матроса и практиканта с танкера «Генерал Ази Асланов», они пропали после взрыва паров нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«(Пропали) боцман, матрос и практикант попали в воду, их поиски ведутся», – сообщили в Росморречфлоте, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что поиски пропавших будут продолжаться всю ночь, а утром к ним подключится авиация. «Вертолет заказан на шесть утра», – добавили в ведомстве.

В настоящее время спасательный катер «Александр Сизонцев» и буксир «Импульс» Морспасслужбы подошли к терпящему бедствие танкеру в Азовском море. Танкер, по предварительным данным, сильно поврежден в носовой части, там видна пробоина выше ватерлинии. Судно накренилось, что говорит о поступлении в него воды, сообщили в ведомстве.

Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов из-за нарушения техники безопасности или проведения огневых работ. После взрыва трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десятерых спасло проходящее мимо судно «Сириус», состояние спасенных удовлетворительное. 



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