По факту убийства депутата Выборгского района возбуждено дело

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25.10.2020, 1:08, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«Следственными органами СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ)», – говорится в сообщении Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 24 октября «неустановленное лицо совершило выстрел из огнестрельного оружия в область груди 61-летнего мужчины, находившегося на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством главы управления СК РФ по Ленинградской области в составе следователей отдела по расследованию особо важных дел, следователей-криминалистов следственного управления и следователей СО по городу Выборгу. Устанавливается круг общения потерпевшего, иные обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела, добавили в СК.

В субботу в Ленинградской области после покушения умер бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров. По предварительным данным, наемный убийца пробрался в коттедж Петрова, открыл стрельбу и попал во владельца. Тело бизнесмена нашел позже сторож, который вызвал медиков и полицию.

Бизнесмен владел или являлся совладельцем 26 структур, в том числе гостиничным бизнесом, автозаправками и другой недвижимостью.



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