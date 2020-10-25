Bloomberg – любой исход выборов в США не принесёт выгоды России

25.10.2020, 1:00, Новости дня

Каким бы ни был исход ноябрьских выборов, Москве выгоды он не принесёт, уверена автор колонки Bloomberg Клара Феррейра Маркес. Возможно, лучшим для Москвы результатом выборов станет спорный результат, за которым последует судебное разбирательство, однако период междувластия вряд ли продлится долго.



Reuters

По заявлениям американских спецслужб, на прошлых президентских выборах Кремль пытался склонить чашу избирательных весов на сторону Трампа с помощью кибератак и фейковых новостей, распространяемых через социальные сети. Однако, как пишет ведущая колонки Bloomberg Клара Феррейра Маркес, горькая правда заключается в том, что президентство Трампа не принесло Москве тех выгод, на которые она рассчитывала.

Автор материала уверена: РФ считала Дональда Трампа наглым, но достаточно нонконформистским и даже податливым, чтобы с ним можно было работать над пересмотром связей между странами, но в 2020 году таких иллюзий уже не осталось. Во время президентства Трампа ввели систему санкций, обездвиживших российскую экономику. Вашингтон мешал РФ отстаивать свои энергетические интересы в Европе и, более того, пытался выйти из договоров по контролю за вооружениями, которые Москва хочет сохранить.

Как оказалось, хотя американский президент и заявлял о своём восхищении Путиным, разговоров оказалось недостаточно, чтобы безоговорочно помогать Кремлю. Фактически, с момента окончания холодной войны отношения РФ и США ещё ни разу не были настолько плохими, как сейчас, — пишет автор издания.

По её мнению, каким бы ни был исход ноябрьских выборов, Москве выгоды он не принесёт. Двухпартийные настроения в конгрессе США и огромное количество санкций в любом случае помешают разрядке напряжения. Возможно, лучшим для Москвы исходом выборов станет спорный результат, за которым последует долгое судебное разбирательство. Представители спецслужб США считают, что намёки Трампа на фальсификацию голосования играют на руку России, так как подрывают веру в демократические системы. Но период междувластия вряд ли продлится долго и, вероятнее всего, не принесёт никаких выгод Москве.