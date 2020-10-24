 

Замглавы московской таможни арестован за взятку

24.10.2020, 23:48, Новости дня

Суд арестовал заместителя главы московской таможни – начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергея Цуканова, которого обвиняют в получении взятки в 500 тыс. рублей.

Цуканов пробудет под стражей до 23 декабря, передает ТАСС.

По данным источника, знакомый таможенника сотрудник фирмы, действующей в интересах меховой компании ООО «Меховой мир», сообщил Цуканову, что его подчиненные якобы необоснованно изъяли товары у компании в ходе таможенной проверки. Цуканов совместно с другими неустановленными сотрудниками его подразделения решили потребовать взятку за допуск к изъятым товарам «Мехового мира». Он сообщил своему знакомому о необходимости передать 500 тыс. рублей и в ходе нескольких телефонных звонков подтвердил эти договоренности.

Вечером 22 октября представители компании, представлявшей интересы «Мехового мира», в рамках оперативного эксперимента передали Цуканову 500 тыс. рублей, после чего сотрудник таможни был задержан.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / В Кремле заявили о «более важном» смысле увеличения НДФЛ для богатых

07.07 / В Белграде ввели комендантский час

09.07 / США не стали связывать санкции против Китая с торговой сделкой

05.08 / В ряде штатов подсчитывают голоса на праймериз в Конгресс

04.09 / “Никакого “сделано в СССР”. Для киевского метро купят 50 новых вагонов – директор метрополитена

22.10 / Путин: Прошли времена, когда все вопросы решались Россией и США

21.08 / Экс-замдиректору ФСИН Коршунову предъявили новое обвинение

26.08 / Власти Ирана согласились предоставить МАГАТЭ доступ к двум спорным объектам

18.09 / Литва пообещала «адекватный ответ» на закрытие границы с Белоруссией

06.07 / ВОЗ изучит доклад ученых об аэрозольной передаче COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска