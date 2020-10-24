Замглавы московской таможни арестован за взятку

24.10.2020, 23:48, Новости дня

Суд арестовал заместителя главы московской таможни – начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергея Цуканова, которого обвиняют в получении взятки в 500 тыс. рублей.

Цуканов пробудет под стражей до 23 декабря, передает ТАСС.

По данным источника, знакомый таможенника сотрудник фирмы, действующей в интересах меховой компании ООО «Меховой мир», сообщил Цуканову, что его подчиненные якобы необоснованно изъяли товары у компании в ходе таможенной проверки. Цуканов совместно с другими неустановленными сотрудниками его подразделения решили потребовать взятку за допуск к изъятым товарам «Мехового мира». Он сообщил своему знакомому о необходимости передать 500 тыс. рублей и в ходе нескольких телефонных звонков подтвердил эти договоренности.

Вечером 22 октября представители компании, представлявшей интересы «Мехового мира», в рамках оперативного эксперимента передали Цуканову 500 тыс. рублей, после чего сотрудник таможни был задержан.