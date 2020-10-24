Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

24.10.2020, 23:48, Новости дня

Россиянин Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Джастином Гэтжи заявил, что это был его последний бой в UFC.

«Я простой парнишка из горного села. Мой брат мне сказал, что Google говорит, что я – самый обсуждаемый человек на планете. Я не поверил. У вас всех есть родители. Заботьтесь о них. У меня осталась только мама. Я хочу больше времени проводить с ней», – сообщил спортсмен после боя со слезами на глазах.

В субботу Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Главный бой турнира UFC 254, который прошел в Абу-Даби, завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде, передает РИА «Новости».

Таким образом в активе Нурмагомедова стало 29 побед в смешанных единоборствах, из них 13 – в UFC. Россиянин завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Далее Нурмагомедов дважды успешно защищал свой титул в поединках с ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Пуарье. В последний раз житель России выходил в октагон в сентябре 2019 года как раз в поединке с Пуарье.

Бой против Гэтжи стал для Нурмагомедова первым после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне заражения коронавирусом.