Помпео позвонил Лукашенко

24.10.2020, 22:08, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, диалог прошел по инициативе американской стороны.

«Помпео позвонил Лукашенко. Президент Белоруссии и госсекретарь США только что говорили по телефону», – говорится в сообщении Telegram-канала «Пул первого».

Подробности беседы политиков не раскрываются.

Ранее Помпео заявил, что США продолжат «привлекать к ответственности» власти Белоруссии за «подрыв демократии» в республике. Минфин США объявлял о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло.