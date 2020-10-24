 

Трамп заявил, что СМИ запугивают американцев пандемией перед выборами

24.10.2020, 20:48, Новости дня

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пресса пытается запугать американцев новой вспышкой коронавируса перед президентскими выборами в стране.

«Фальшивые новости говорят о случаях, случаях, случаях (заражения коронавирусом – прим. ВЗГЛЯД). Эти [новости] также включают множество людей с низким уровнем риска заражения. СМИ делают все возможное, чтобы вызвать страх до 3 ноября», – сообщил Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

По его мнению, рост зафиксированных случаев коронавируса больше связан с увеличением числа проводимых тестов. «Смертность [из-за коронавируса] снижается более чем на 85%», – указал глава Белого дома.

В субботу Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру. Напомним, дебаты кандидата от демократов Джо Байдена и кандидата от республиканцев Дональда Трампа в Нэшвилле были последними перед всеобщими выборами в США 3 ноября.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Политолог: Муха смазала эффект от победы Пенса над Харрис в дебатах

10.09 / Возбуждено дело о хищении 670 млн рублей у ПАО «Россети Северный Кавказ»

27.07 / Число погибших при съезде машины в оросительный канал под Волгоградом выросло до восьми

25.06 / США заверили Россию, что пока не планируют проведение ядерного испытания

21.10 / Анонсирован визит замглавы МИД Турции в Москву

13.08 / Белорусский правозащитник: Людей держат часами лицом вниз на полу райотделов, пока судья не вынесет решение. Кто поднимет голову, получит дубинкой

19.10 / В РФ предложили ввести стандарт дистанционного урока

02.09 / Новая модель смартфона Sony Xperia поступила в продажу в Японии

02.07 / Власти Москвы разъяснили формирование цены на тесты по антителам к COVID-19

06.10 / Освобожденный протестующими в Киргизии Атамбаев решил выступить с заявлением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска