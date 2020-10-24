 

ВОЗ третьи сутки подряд фиксирует рекордный прирост новых случаев COVID-19

24.10.2020, 20:35, Новости дня

В мире установлен новый рекорд по количеству выявленных за сутки больных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 24 октября.

За 24 часа на планете зафиксировано 465 322 новых случаев COVID-19. Это почти на 20 тыс. больше, чем сутками ранее и почти на 36 тыс., чем двумя сутками ранее. Все эти дни показатели рекордные.

В семи странах, по данным ВОЗ, число инфицирований превышает миллион: США (8,3 млн), Индия (7,8 млн), Бразилия (5,3 млн), Россия (почти 1,5 млн), Аргентина (1 млн), Испания (1 млн), Франция (1 млн).

Всего в мире зарегистрировано на 24 октября более 42 млн случаев COVID-19.

Число смертей среди больных коронавирусной инфекцией составляет в мире на 24 октября более 1,14 млн. За последние сутки скончались 6572 пациента.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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