 

Кинотеатры будут работать в “красной” зоне в Украине – Минкульт

24.10.2020, 18:35, Новости дня

В Украине кинотеатрам разрешено работать в городах и населенных пунктах, которые отнесены к “красной” карантинной зоне. Такое решение приняла Государственная комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики 24 октября. 

“Как и во многих странах Европы – теперь и в Украине кинотеатрам разрешено работать в “красной” зоне карантина. Посетители здесь могут чувствовать себя безопасно – маски, кондиционирование, рассадка через кресло – 50% зала. Сейчас МКИП изучает и анализирует ситуацию относительно дальнейшей работы учреждений культуры в красных зонах – в первую очередь театров и музеев. Такое решение не только позволит зрителям получить “свежий глоток воздуха” от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институтам в период карантина”, – сказано в сообщении. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране действует карантин. С 11 мая ограничения начали ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 13 октября адаптивный карантин был продлен до конца 2020 года.

26 октября в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование – к “красной” зоне отнесли 10 областных центров и несколько десятков городов и районов. За прошедшие сутки в стране подтвердили 7014 случаев инфицирования, с начала пандемии коронавирусом заразилось 337 410 украинцев, 6289 пациентов умерли, 139 755 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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