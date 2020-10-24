 

Меркель предупредила о «тяжелых месяцах» пандемии

24.10.2020, 18:08, Новости дня

Германии предстоят более тяжелые месяцы пандемии, чем в начале года, так как коронавирус распространяется высокими темпами, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в видеобращении к согражданам.

«Сейчас мы находимся в очень серьезной фазе пандемии коронавируса. Количество новых случаев заражения увеличивается не по дням, а по часам. Пандемия снова быстро распространяется, быстрее, чем в начале более полугода назад. Сравнительно расслабленное лето закончилось, впереди нас ждут тяжелые месяцы», – цитирует Меркель РИА «Новости».

Канцлер попросила жителей страны воздержаться от необязательных поездок и мероприятий, чтобы не допустить новых случаев заболевания. По ее словам, такие меры необходимы для экономики и интересов Германии и позволят системе здравоохранения «не перегружаться».

«Нам нужно сделать все возможное, чтобы не допустить бесконтрольного распространения вируса. Если каждый из нас на время существенно сократит контакты с людьми вне круга семьи, то нам удастся изменить тенденцию. Именно в этом заключается мой призыв: сократите количество встреч, будь то встречи дома или за его пределами», – передает ТАСС слова канцлера.

В Германии за последние сутки выявлены 14 тыс. 714 случаев COVID-19 – это рекордное количество для страны. С начала пандемии в республике зафиксированы более 418 тыс. случаев заболевания коронавирусом, из которых свыше 10 тыс. летальные.



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