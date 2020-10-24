Трамп досрочно проголосовал за себя

24.10.2020, 18:08, Новости дня

Американский лидер Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал свой голос за свою кандидатуру.

Трамп пришел на участок без супруги, он появился в избирательном участке в маски в розовом галстуке. В зону голосования не пустили журналистов, передает РИА «Новости».

Глава Белого дома вышел через 15 минут. Он сообщил, что голосование организовано хорошо, оно безопасно. На время общения он снял маску. «Я проголосовал за парня по имени Трамп», – добавил американский лидер.

Напомним, дебаты кандидата от демократов Джо Байдена и кандидата от республиканцев Дональда Трампа в Нэшвилле были последними перед всеобщими выборами в США 3 ноября.

Байдена раскритиковали за ошибку, которую он совершил во время последней дискуссии. В соцсетях вспомнили, что такую же ошибку в 1992 году совершал Джордж Буш-старший на публичной дискуссии с Биллом Клинтоном.