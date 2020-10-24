Экономику Украины сравнили с «Титаником»

24.10.2020, 18:07, Новости дня

Отсутствие реальных изменений в экономической системе Украины приведет страну в ближайшем будущем к обвалу курса национальной валюты, гонке цен, катастрофе на рынке труда и коллапсу пенсионной системы, считает кандидат экономических наук Сергей Следзь.

«Если говорить образно, то наша экономика чем-то напоминает знаменитый «Титаник». Лайнер уже отчалил, на палубе весело, впереди вроде бы длительное приятное путешествие, но пресловутый айсберг, а точнее, их множество уже поджидают на маршруте», – говорится в материале Следзя в газете «Зеркало недели».

Он отмечает, что рост цен ощутил на себе уже каждый житель страны. По его мнению, причиной ценового скачка стал американский доллар, который меньше чем за год подорожал на пять гривен. Следзь предсказал украинской экономике «постепенное раскручивание девальвационной и инфляционной спирали», поскольку цены на многие продукты в стране превышают цены на европейские аналоги.

В 2021 году экономика Украина почти наверняка будет «спускаться в депрессию», сообщил автор. Следзь предрекает низкий уровень инвестиционной привлекательности и падение промышленности. Основным «спасителем» страны от дефолта останется МВФ, считает он.

«Экономику страны с высокой вероятностью ждут неприятности при любых раскладах развития ситуации с пандемией, даже при отсутствии форс-мажоров. В случае же сохранения напряженности из-за пандемии в условиях роста цен, расходы домохозяйств останутся зажатыми, люди будут просто копить деньги с соответствующим негативным мультипликационным эффектом для всей экономики. Внутренний спрос будет работать на весьма ограниченных оборотах», – пишет Следзь.

В материале подчеркивается, что Украина столкнется с массовым дефицитом трудовых ресурсов вследствие оттока трудоспособного населения в Европу, поскольку жители не потянут аппетиты энергетических монополий и будут вынуждены покинуть страну в поисках честной оплаты труда и создавать национальное богатство других стран».

«Проблема, как свести концы с концами, теперь стоит не только перед отдельными домохозяйствами, но и перед всей страной в целом. Слишком бедно население, да и промышленность, агросектор и другие отрасли работают на грани возможного. Еще немного роста цен на энергоносители, и продукция окажется совсем неконкурентоспособна, соответственно, уменьшатся доходы от экспорта», – констатирует автор.

Раннее в Раде рассказали об ударе антироссийских санкций по экономике Украины.