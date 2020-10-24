Кличко заразился коронавирусом

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24.10.2020, 18:07, Новости дня

Глава Киева Виталий Кличко сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией и отправился на самоизоляцию, он добавил, что чувствует себя хорошо.

«Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста Работа мэра во время пандемии, конечно, предполагает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19», – написал Кличко в Facebook.

Он добавил, что пытался уберечь себя от заболевания, но у него не вышло. Глава города пояснил, что чувствует себя хорошо, но планирует отправиться на самоизоляцию и работать из дома.

В субботу коронавирусную инфекцию выявили у президента Польши Анджея Дуды.



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