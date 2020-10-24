 

В США зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19

24.10.2020, 16:40, Новости дня

За последние сутки в Соединенных Штатах подтверждено более 83 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом, что является максимальным суточным приростом с начала эпидемии. Об этом сообщает Associated Press.

Предыдущий максимум был зарегистрирован в США в середине июля – тогда за один день инфекцию обнаружили у 77 тыс. пациентов.

Как отмечает агентство, среднесуточный прирост новых больных в США за последние две недели вырос с 44 тыс. до 61 тыс. человек (этот показатель достигал пика 22 июля – 67 тыс.).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Соединенные Штаты остаются наиболее пострадавшей от пандемии страной. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных достигло 8,5 млн, из которых почти 224 тыс. скончались, 3,37 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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