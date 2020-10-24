 

Сибиряк залез в мусоропровод за паспортом и застрял

24.10.2020, 14:08, Новости дня

В Новосибирске мужчина уронил в мусоропровод паспорт и забрался туда, чтобы найти документ, спасатели помогли ему выбраться, сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Жители дома по улице Пархоменко сообщили, что мужчина забрался в мусоропровод на уровне первого этажа и не может сам выбраться.

«Прибыв на место, спасатели действительно обнаружили мужчину, который объяснил свой поступок тем, что якобы уронил в мусоропровод паспорт. Спасатели взломали замок на двери помещения, куда попадает мусор и освободили мужчину из заточения», – цитирует РИА «Новости» сообщение службы.

Там добавили, что от медицинской помощи 34-летний мужчина отказался.

В 2019 году в Петербурге затопило подвал жилого дома. Причиной тому стал застрявший в канализации полутораметровый матрас, который спустил туда кто-то из жителей.



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