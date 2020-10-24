 

Подлодка «Волхов» вошла в состав ВМФ

24.10.2020, 13:48, Новости дня

Подлодка проекта 636.3 «Волхов» в субботу вошла в состав Военно-морского флота России, сообщили в пресс-службе «Адмиралтейских верфей».

«Торжественная церемония подъема на подводной лодке Андреевского флага и включения ее в состав Военно-морского флота состоялась», – сообщили ТАСС в пресс-службе.

Подлодка «Волхов» – это вторая из шести кораблей, которые строят на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота России, ее заложили в июле 2017 года и спустили на воду в декабре 2019 года.

Официальный представитель ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало ранее сообщал, что подводная лодка «Волхов» будет принята в состав Военно-морского флота 24 октября.

В июле сообщалось, что вторая из шести заказанных для Тихоокеанского флота подлодок проекта 636.3 «Волхов» завершила заводские ходовые испытания.



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