 

Турция рассказала об испытаниях комплексов C-400

24.10.2020, 13:48, Новости дня

Анкара продолжает проверку и подготовку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Турция продолжает контроль и подготовку поставленной системы в соответствии с планом», – цитирует Акара агентство «Анадолу».

Министр подчеркнул, что приобретение и испытания ЗРК С-400 не означает отдаление Турции от НАТО. Он также коснулся проблемы военного конфликта в Нагорном Карабахе, сказав, что стабилизировать ситуацию в регионе возможно только после вывода «армянских оккупационных войск с территории Азербайджана».

Напомним, СМИ сообщали, что Турция перебросила ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун, предположительно, для проведения испытаний. Турецкие СМИ публиковали видеозапись с пуском ракеты.

Госдеп заявлял, что приобретение Турцией российских комплексов является «важнейшим препятствием» в ее отношениях с США. Также стало известно, что почти два года члены американского Конгресса блокировали сделки по продаже вооружений Турции из-за покупки Анкарой ЗРК С-400.

Законопроект США по введению санкций против Турции за покупку российских комплексов С-400 стал новой причиной ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой.



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