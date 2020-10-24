 

Систему маркировки лекарств в РФ перевели в уведомительный режим

24.10.2020, 13:08, Новости дня

Система маркировки лекарств в РФ временно переводится в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене, задержек для граждан при приобретении лекарств не будет, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мантуров, слова которого приводятся в сообщении Минпромторга, отметил, что в данный момент остаются проблемы, связанные, в том числе, с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами, передает РИА «Новости».

«Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет «отпускать» товар сразу, не дожидаясь «ответа» системы маркировки», – сказал министр.

Он заверил, что «никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет», и «придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку».

Ранее Минздрав заявил об отсутствии дефицита противовирусных препаратов.



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