“Укрзалізниця” возобновляет движение поездов с почти всех ранее закрытых станций

24.10.2020, 12:40, Новости дня

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила “Укрзалізниці” возобновить движение на большинстве ранее закрытых станций. Об этом говорится на сайте перевозчика 23 октября.

С полночи 26 октября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно и Здолбунов (Ровенская область), Хмельницкий, Гречаны, Славута, Волочиск и Дунаевцы (Хмельницкая область), Тернополь, станции имени Тараса Шевченко (город Смела, Черкасская область), Сумы на следующие направления:

№1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;

№7/8 Киев – Черновцы;

№12/11 Одесса – Львов;

№15/16 Харьков – Рахов;

№21/22 Харьков – Трускавец;

№41/42 Днепр – Трускавец;

№43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№45/46 Ужгород – Лисичанск;

№49/50 Киев – Трускавец;

№72/71 Запорожье – Киев;

№76/75 Кривой Рог – Киев;

№81/82 Киев – Ужгород;

№84/83 Мариуполь – Киев;

№86/85 Львов – Новоалексеевка;

№88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№98/97 Ковель – Киев;

№102/101 Киев – Херсон;

№108/107 Одесса – Ужгород;

№110/109 Львов – Херсон;

№116/115 Киев – Бердянск;

№118/117 Черновцы – Киев;

№122/121 Николаев – Киев;

№136/135 Одесса – Черновцы

№217/218 Киев – Рахов;

№702/701 Львов – Черновцы

№715/716 Киев – Львов;

№732/731 Киев – Запорожье;

№734/733 Киев – Покровск;

№738/737 Киев – Запорожье;

№739/740 Киев – Кривой Рог;

№743/744 Киев – Львов;

№749/750 Киев – Ивано-Франковск;

№766/765 Киев – Херсон;

№769/770 Киев – Каменец-Подольский;

№772/771 Хмельницкий – Киев;

№779/780 Сумы – Киев – Винница;

№782/781 Черкассы – Киев.

Также с 26 октября будет закрыта продажа билетов со станции Подольск (Одесская область) на следующие направления:

№106/105 Киев – Одесса;

№108/107 Одесса – Ужгород;

№136/135 Одесса – Черновцы;

№146/145 Киев – Измаил;

№763/764 Киев – Одесса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине с начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 337 410 человек, 6289 пациентов умерли, 139 755 выздоровели.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 13 октября адаптивный карантин был продлен до конца 2020 года.