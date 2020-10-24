“Укрзалізниця” возобновляет движение поездов с почти всех ранее закрытых станций
24.10.2020, 12:40, Новости дня
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила “Укрзалізниці” возобновить движение на большинстве ранее закрытых станций. Об этом говорится на сайте перевозчика 23 октября.
С полночи 26 октября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно и Здолбунов (Ровенская область), Хмельницкий, Гречаны, Славута, Волочиск и Дунаевцы (Хмельницкая область), Тернополь, станции имени Тараса Шевченко (город Смела, Черкасская область), Сумы на следующие направления:
№1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;
№7/8 Киев – Черновцы;
№12/11 Одесса – Львов;
№15/16 Харьков – Рахов;
№21/22 Харьков – Трускавец;
№41/42 Днепр – Трускавец;
№43/44 Ивано-Франковск – Киев;
№45/46 Ужгород – Лисичанск;
№49/50 Киев – Трускавец;
№72/71 Запорожье – Киев;
№76/75 Кривой Рог – Киев;
№81/82 Киев – Ужгород;
№84/83 Мариуполь – Киев;
№86/85 Львов – Новоалексеевка;
№88/87 Ковель – Новоалексеевка;
№98/97 Ковель – Киев;
№102/101 Киев – Херсон;
№108/107 Одесса – Ужгород;
№110/109 Львов – Херсон;
№116/115 Киев – Бердянск;
№118/117 Черновцы – Киев;
№122/121 Николаев – Киев;
№136/135 Одесса – Черновцы
№217/218 Киев – Рахов;
№702/701 Львов – Черновцы
№715/716 Киев – Львов;
№732/731 Киев – Запорожье;
№734/733 Киев – Покровск;
№738/737 Киев – Запорожье;
№739/740 Киев – Кривой Рог;
№743/744 Киев – Львов;
№749/750 Киев – Ивано-Франковск;
№766/765 Киев – Херсон;
№769/770 Киев – Каменец-Подольский;
№772/771 Хмельницкий – Киев;
№779/780 Сумы – Киев – Винница;
№782/781 Черкассы – Киев.
Также с 26 октября будет закрыта продажа билетов со станции Подольск (Одесская область) на следующие направления:
№106/105 Киев – Одесса;
№108/107 Одесса – Ужгород;
№136/135 Одесса – Черновцы;
№146/145 Киев – Измаил;
№763/764 Киев – Одесса.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине с начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 337 410 человек, 6289 пациентов умерли, 139 755 выздоровели.
22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 13 октября адаптивный карантин был продлен до конца 2020 года.
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