 

Украинский школьник стал сиротой после смерти родителей-медиков от коронавируса

24.10.2020, 9:48, Новости дня

В городе Тараща (Киевская область) от коронавируса умерли супруги-медики, у пары остался 13-летний сын. Мальчик находится в больнице, где продолжает бороться с инфекцией.

Телеведущая Татьяна Мосейчук рассказала в эфире передачи «Право на власть», что 39-летняя Галина Степченко, работавшая медсестрой, и ее 51-летний муж Валентин, врач-анестезиолог, оказались в реанимации из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. Вскоре там же оказался и их 13-летний сын, которого также подключили к аппарату ИВЛ, передает РИА «Новости».

Женщина умерла через неделю после госпитализации, ее супруг, узнав об этом, скончался вечером в тот же день.

Сын узнал о смерти родителей лишь через несколько дней от своей тети: она разбудила мальчика, попросила его не волноваться и заверила, что все будет хорошо.

«Хорошо уже никогда не будет», – привела ответ школьника Мосейчук.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали сроки спада заболеваемости коронавирусом в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

01.08 / Fitch понизило прогноз кредитного рейтинга США

16.10 / Кремль обещал реагировать на инициативы Украины по исполнению минских договоренностей

31.08 / “Курс на трансформацию остается неизменным”. Нацслужба здоровья Украины прокомментировала смену руководителя

05.07 / В Австрии россиянин застрелил россиянина, причины и личности устанавливаются

13.08 / МИД заявил об интересе более 20 стран к российской вакцине против COVID-19

28.09 / Япония собралась наладить производство водородного топлива на Луне

27.09 / Обновленный Volkswagen Tiguan получит в РФ четыре комплектации

17.07 / Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах

20.08 / Ученый объяснил, чем чаще всего оказываются странные объекты в небе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска