Украинский школьник стал сиротой после смерти родителей-медиков от коронавируса

24.10.2020, 9:48, Новости дня

В городе Тараща (Киевская область) от коронавируса умерли супруги-медики, у пары остался 13-летний сын. Мальчик находится в больнице, где продолжает бороться с инфекцией.

Телеведущая Татьяна Мосейчук рассказала в эфире передачи «Право на власть», что 39-летняя Галина Степченко, работавшая медсестрой, и ее 51-летний муж Валентин, врач-анестезиолог, оказались в реанимации из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. Вскоре там же оказался и их 13-летний сын, которого также подключили к аппарату ИВЛ, передает РИА «Новости».

Женщина умерла через неделю после госпитализации, ее супруг, узнав об этом, скончался вечером в тот же день.

Сын узнал о смерти родителей лишь через несколько дней от своей тети: она разбудила мальчика, попросила его не волноваться и заверила, что все будет хорошо.

«Хорошо уже никогда не будет», – привела ответ школьника Мосейчук.

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