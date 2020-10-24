В мире COVID-19 подтвердили у более 42 млн человек

24.10.2020, 8:46, Новости дня

К утру 24 октября в мире коронавирусом заразились 42 млн 148 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

Всего от коронавируса в мире умерло 1 млн 143 тыс. человек, 28 млн 484 тыс. – выздоровели.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

США (8 млн 491 тыс. заболевших, 223,9 тыс. умерших, 3 млн 375 тыс. выздоровевших);

Индия (7 млн 761 тыс. заболевших, 117,3 тыс. умерших, 6 млн 948 млн выздоровевших);

Бразилия (5 млн 353 тыс. заболевших, 156,5 тыс. умерших, 4 млн 526 тыс. выздоровевших);

Россия (1 млн 471 тыс. заболевших, 25,4 тыс. умерших, 1 млн 113 тыс. выздоровевших);

Франция (1 млн 84 тыс. заболевших,34,5 тыс. умерших, 113,6 тыс. выздоровевших);

Аргентина (1 млн 69 тыс. заболевших, 28,3 тыс. умерших, 866,7 тыс. выздоровевших);

Испания (1 млн 46 тыс. заболевших, 34,7 тыс. умерших, 150,4 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией