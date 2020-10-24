 

В мире COVID-19 подтвердили у более 42 млн человек

24.10.2020, 8:46, Новости дня

К утру 24 октября в мире коронавирусом заразились 42 млн 148 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

Всего от коронавируса в мире умерло 1 млн 143 тыс. человек, 28 млн 484 тыс. – выздоровели.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

США (8 млн 491 тыс. заболевших, 223,9 тыс. умерших, 3 млн 375 тыс. выздоровевших);
Индия (7 млн 761 тыс. заболевших, 117,3 тыс. умерших, 6 млн 948 млн выздоровевших);
Бразилия (5 млн 353 тыс. заболевших, 156,5 тыс. умерших, 4 млн 526 тыс. выздоровевших);
Россия (1 млн 471 тыс. заболевших, 25,4 тыс. умерших, 1 млн 113 тыс. выздоровевших);
Франция (1 млн 84 тыс. заболевших,34,5 тыс. умерших, 113,6 тыс. выздоровевших);
Аргентина (1 млн 69 тыс. заболевших, 28,3 тыс. умерших, 866,7 тыс. выздоровевших);
Испания (1 млн 46 тыс. заболевших, 34,7 тыс. умерших, 150,4 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / На Украине заблокировали легализацию игорного бизнеса

30.06 / От коронавируса в Москве вылечились более 150 тыс. человек

02.09 / Курортный сезон в Крыму признали состоявшимся

03.10 / Индия провела испытания способной нести ядерный заряд гиперзвуковой ракеты «Шаурья»

09.07 / В Греции придумали ответ на решение Турции по собору Святой Софии

16.09 / Компания Microsoft закончила испытания подводного дата-центра

20.07 / В Польше задержали бывшего и.о. главы “Укравтодора” Новака

27.06 / Виктор Ляшко о том, хочет ли он стать мэром Киева: Думаю, мало кто сказал бы “нет” на такое предложение

14.09 / Эрдоган попросил ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции

27.09 / “Родственники уже организовывали мои похороны”. Минский активист, которого считали мертвым после разгона митинга, рассказал о случившемся

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска